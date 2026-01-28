José Abud Flores: La detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores

José Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), aseguró que la respuesta que dio el gobierno de ese estado, en el sentido de que respeta la autonomía de sus universidades, es “cavernaria y mentirosa”, porque afirmó que lo que buscaba la administración que encabeza la morenista Layda Sansores era su detención para evitar su reelección, por considerarlo incómodo.

“Yo era una persona incómoda. No me plegaba a sus designios, no obedecía, vamos a ponerlo en esos términos, no obedecía las órdenes que venían desde arriba, desde el gobierno, claro, no les convenía. Ellos lo que necesitan es una persona obediente que esté de acuerdo con lo que le digan que haga”, dijo.

En entrevista, Abud Flores comentó que lo que pretende el gobierno de Campeche es manejar los recursos de la institución con miras a la elección de 2027, en la que se elegirá al nuevo gobernador.

“Lo que quieren es meterse en la institución, controlar la institución, controlar los recursos de la institución. Y creen equivocadamente que los muchachos, los 11 mil estudiantes, van a votar por ellos como borreguitos”, mencionó.

Resalta que recientemente el gobierno de ese estado acaba de contratar un crédito por mil millones de pesos, y que la UAC recibe anualmente un presupuesto de alrededor de mil 200 millones de pesos.

“Imagínense, mil millones de pesos más mil 200 de la universidad. No le quiero decir que va a ser para comprar conciencias”, indicó.

Dice que durante su gestión fue un férreo defensor de la autonomía universitaria: “La defensa de la autonomía es precisamente eso: mantener el gobierno propio, la distancia y nuestro patrimonio libremente administrado; claro que esto no significa que no tengamos que rendir cuentas, por supuesto que tenemos que hacerlo.

“Pero lo más importante, dentro de lo que es el gobierno propio y lo que es la directriz académica y científica de la institución, se hace dentro de la institución, con los propios recursos, mirando siempre hacia afuera, porque el impacto de todo lo que haga la universidad en materia de investigación y demás tiene que impactar al colectivo social. Nosotros lo hacemos. No tenemos que esperar a que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer”, declaró.

Abud Flores comenta que hace dos años el Congreso local, que es controlado por el partido hegemónico, quiso crear la figura del Congreso Itinerante para meterse a las aulas universitarias.

“Eso fue ya la esquizofrenia total. Eso significaba que iban a entrar a las aulas universitarias a aleccionar a los muchachos y muchachas de cuál era el trabajo que ellos desempeñaban. A eso y otros excesos eran a los que yo siempre me opuse”, añadió.

Comentó también las presiones de las que es objeto la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Martha Laffon Leal: “Ella ha denunciado conmigo y con otros rectores y rectoras y, actualmente, es acosada para obligarla a dejar su cargo. Ahí, en Ciudad del Carmen, hay una persona que se quiere postular para la gubernatura. Entonces, también quieren acabar con esa persona y quieren utilizar la universidad como un ariete para golpearla y acabar con ella”, apuntó.