Hoy No Circula: Así aplica este este sábado 4 de julio en CDMX y Edomex

Este 4 de julio, la Ciudad de México y su área conurbada en el Edomex amaneció con una calidad del aire aceptable, debajo de los niveles que ameritan la activación de la contingencia ambiental, por lo que el programa de regulación ambiental Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de primer sábado de mes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Holograma 1, con terminación de placas nones (1, 3, 5, 7, 9)

holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1 y placas con terminación en número par, vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable" y con un nivel de riesgo "moderado" por la presencia de los contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Benito Juárez, Merced, Ciencias de la Atmósfera y Xochimilco mostraban la condición de "aceptable", en el resto, la calidad del aire reportada era buena.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.