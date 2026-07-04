Gobierno rechaza “fracaso” en renegociación de T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es falso que se haya negociado mal el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el tratado comercial se mantiene por 10 años y en este período, indicó, se puede tomar la decisión de extenderlo por otros 16 años más.

“Hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos, es absolutamente falso, como si fuera una responsabilidad en México. Y entonces ¿Canadá por qué está? Incluso, en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento”, expresó.

“Es una visión del Gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El Tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más. Así está establecido en el Tratado. Las revisiones anuales son porque así se firmó el acuerdo hace seis años. Es decir, si se establece que no se renueven en determinado momento por 16, entonces tendrá que haber revisiones anuales”.

La Mandataria federal manifestó que su Gobierno es muy optimista con el T-MEC y en su revisión:

“Decirle a todos los empresarios pequeños, medianos, grandes empresarios nacionales y extranjeros que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene y hay buena relación en materia comercial con el Gobierno de Estados Unidos”.