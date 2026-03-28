¿Cuánto tiempo tardas en llegar al Estadio Azteca desde el Metro Auditorio?

Este sábado, la Selección Mexicana de futbol enfrentará a Portugal en el renovado Estadio Azteca, en una prueba de alto nivel tanto en lo deportivo como en lo logístico. El partido también servirá para evaluar los operativos de seguridad y movilidad que la Ciudad de México ha preparado rumbo a la Copa del Mundo, incluida la remodelación de algunas estaciones del Metro.

Uno de los elementos que no podrá ponerse a prueba es el traslado desde la estación Auditorio (Línea 7), que permanece cerrada desde finales de diciembre del año pasado y aún no tiene una fecha definida de reapertura.

La intervención ha causado inconvenientes y retrasos para los usuarios habituales, ya que las alternativas para trasladarse desde estaciones cercanas se reducen a caminar unos 20 minutos o abordar combis de la zona, que presentan aglomeraciones e intervalos prolongados entre unidades.

El Canal 6 de Televisión realizó recientemente un ejercicio de traslado desde la estación Auditorio hasta el Estadio Azteca (ahora llamado Estadio Banorte). El resultado fue un recorrido con múltiples transbordos entre Metro, trolebús y tren ligero que tomó 2 horas con 36 minutos.

En condiciones normales, este trayecto suele tomar entre 1 hora con 15 minutos y 1 hora con 45 minutos.

A la dificultad de trasladarse desde esta zona de la ciudad se suman los cierres viales previstos con motivo del partido de este sábado por la noche.

La estación Auditorio está cerrada desde el 28 de diciembre de 2025. SUN/Archivo

Habrá cierres viales y ley seca por el partido México vs. Portugal

Este sábado, el Gobierno de la Ciudad de México pondrá a prueba el operativo “Última Milla”, rumbo al Mundial de Futbol 2026, el cual contempla el cierre de vialidades y calles aledañas al recinto deportivo, así como el despliegue de 10 mil elementos de seguridad locales y federales.

Las avenidas cercanas al llamado Coloso de Santa Úrsula —Anillo Periférico (sur), avenida del Imán y Gran Sur (poniente), Viaducto Tlalpan (oriente) y Santa Úrsula (norte)— permanecerán cerradas.

El subdirector de Control de Tránsito indicó que las alternativas viales para quienes se desplacen por la zona serán División del Norte, avenida Circunvalación, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior, avenida San Fernando, Insurgentes, Calzada Miramontes, Eje 3, Canal Nacional, avenida Aztecas, Universidad y Revolución.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 8 mil 814 elementos, de los cuales mil 882 pertenecen a la Subdirección de Control de Tránsito: 800 estarán destinados exclusivamente a cortes viales antes y durante el partido, mientras que el resto cumplirá distintas funciones en las inmediaciones del estadio.

A ellos se sumarán 2 mil 21 integrantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Es importante recordar que en el estadio no habrá estacionamiento, por lo que solo se podrá acceder mediante transporte público, taxi o servicios de tipo park and ride.

Con información de SUN



