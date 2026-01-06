¿Cuánto se gasta por niño el Día de Reyes 2026?

Este Día de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar volvieron a premiar a los niños bien portados, una tradición que se repite año con año, pero que también se vuelve cada vez más difícil.

La inflación, los aranceles y las tendencias en juguetes han encarecido la fiesta que, según la consultora Kantar, en el 77 % de los hogares mexicanos implica la entrega de regalos a los niños, un porcentaje mayor que el de aquellos donde se acostumbra pedir juguetes al Niño Dios o a Santa Claus.

El pasado 4 de enero, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que este año el gasto promedio en regalos aumentaría 18 %, en comparación con 2025.

En un escenario hipotético de una familia con dos niños, donde cada uno recibe un regalo, la ANPEC calculó un gasto de mil 350 pesos.

Entre los juguetes más codiciados identificó a los muñecos de acción, con precios de 250 a mil 500 pesos; juegos interactivos, de 300 a 750 pesos; peluches, de 300 a mil 300 pesos; muñecas y sets, de 350 a mil 500 pesos; y pistolas de hidrogel o dardos de espuma, de 200 a mil pesos.

Los aranceles a países asiáticos eliminan opciones de regalos más baratas. SUN/O. Contreras

Los Reyes del Lejano Oriente se encarecen

Aunado a lo anterior, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, subrayó el impacto de los aranceles a productos chinos impuestos por el Gobierno federal este año, los cuales elevan hasta en 50 % el valor de la mercancía, eliminando una opción barata para los consumidores.

Este aumento también impulsa al alza el precio de los juguetes nacionales y propicia el contrabando. Al respecto, Cuauhtémoc Rivera señaló que se debe tener cuidado al comprar juguetes importados ilegalmente, pues muchas veces carecen de calidad y garantías, además de que pueden estar fabricados con materiales peligrosos para los niños.

Aumenta precio de las roscas de Reyes

La ANPEC reportó que el gasto promedio para un festejo familiar de hasta quince personas —con rosca tradicional y chocolate— ascenderá a 901 pesos, un aumento de 21 % frente a los 745 pesos del año pasado.

El sondeo de la ANPEC también registró variaciones en los precios de la rosca por tamaño y punto de venta, con rangos que van desde 290 pesos para una rosca tradicional chica en una panadería de barrio hasta 650 pesos para opciones grandes en franquicias, además de versiones “gourmet” que pueden llegar a 950 pesos en tamaño grande.

