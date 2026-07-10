Con la intención de sanear las finanzas de TV Azteca tras acumular deudas severas con acreedores internacionales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la televisora, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, buscó de forma legal iniciar un proceso denominado concurso mercantil , el cual fue aprobado por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles en pasados días. Entérate de qué implica esta medida y cuál será el destino que tendrán las transmisiones.

¿Qué es un concurso mercantil?

Un concurso mercantil en México, según información del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), es un recurso que consiste en un procedimiento legal diseñado para comerciantes que enfrentan insolvencia o falta de liquidez (mide la facilidad y rapidez con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo sin perder valor).

Su objetivo principal es evitar que las empresas, en este caso la televisora TV Azteca, caigan en la quiebra definitiva mediante una reestructuración de deudas supervisada por las autoridades judiciales .

El marco legal establece que este camino se divide en dos fases:

Conciliación : Periodo donde se busca un convenio definitivo entre la compañía y sus acreedores para reordenar los pasivos acumulados.

: Periodo donde se busca un convenio definitivo entre la compañía y sus acreedores para reordenar los pasivos acumulados. Quiebra: Etapa final que ocurre si falla la conciliación; aquí se venden los activos para cubrir los adeudos según las preferencias de ley.

Los detalles de la resolución judicial

¿Cuándo entra en vigor el concurso mercantil para TV Azteca?

La sentencia emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles declara procedente la solicitud de la empresa de comunicación. La resolución publicada en el Órgano de Administración Judicial fija una etapa de conciliación obligatoria de 185 días naturales entre la firma y sus demandantes . Este plazo comenzará a correr a partir del día en que se realice la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dirección general de la televisora, encabezada por Rafael Rodríguez Sánchez, detalló que esta estrategia corporativa y financiera permitirá un avance ordenado frente a los retos del mercado publicitario actual. El entorno complejo incluye presiones financieras acumuladas, costos de licencias en 2018, la pandemia y un millonario pago de impuestos al SAT.

El futuro de la señal de TV Azteca

El conglomerado Grupo Salinas aclaró que la empresa mantendrá sus operaciones sin interrupciones. La firma ratificó su compromiso de seguir produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad para sus clientes, colaboradores y audiencias.

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FF