Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 24 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

