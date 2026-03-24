Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 24 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa