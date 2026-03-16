Lunes, 16 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 16 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones