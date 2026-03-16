Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 16 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

