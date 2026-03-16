Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 16 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto