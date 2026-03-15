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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de marzo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 15 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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