Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 15 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 15 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara