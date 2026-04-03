Algunas de las carreteras y vialidades cruciales de México presentan afectaciones este 3 de abril, Viernes Santo . Te compartiremos los reportes más recientes del perfil de la Guardia Nacional Carreteras y también de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Los principales eventos que afectan las carreteras de la República Mexicana son:

Accidentes

Fallas mecánicas

Reparaciones de las vías

Presencia de personas (manifestantes)

En algunos casos, se presentan bloqueos totales que se pueden extender por horas, mientras que, en otros casos, se pueden presentar cierres parciales. Ante estos casos, las autoridades federales mantienen operativos de seguridad y abanderamiento para agilizar y restablecer la circulación.

¿Qué carreteras tienen cierres o bloqueos este 3 de abril, Viernes Santo?

Te compartimos la información más actualizada sobre los cierres viales en carreteras de México. Toma tus precauciones y planifica tu ruta.

Cierres totales

Libramiento Poniente Tampico, km 11, dirección Altamira. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance). Dir. Cd. Valles, registra reducción de carriles.

Cierres parciales

Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 155, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica).

Carga vehicular

Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 96. Registra carga vehicular en dirección Acapulco, por periodo vacacional.

Autopista México-Cuernavaca, km 54, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa.

Autopista México-Cuernavaca, km 20, dirección CDMX. Se restablece la circulación. El personal continúa con la atención del accidente, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento.

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