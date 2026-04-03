Algunas de las carreteras y vialidades cruciales de México presentan afectaciones este 3 de abril, Viernes Santo. Te compartiremos los reportes más recientes del perfil de la Guardia Nacional Carreteras y también de Caminos y Puentes Federales (Capufe).Los principales eventos que afectan las carreteras de la República Mexicana son:En algunos casos, se presentan bloqueos totales que se pueden extender por horas, mientras que, en otros casos, se pueden presentar cierres parciales. Ante estos casos, las autoridades federales mantienen operativos de seguridad y abanderamiento para agilizar y restablecer la circulación.Te compartimos la información más actualizada sobre los cierres viales en carreteras de México. Toma tus precauciones y planifica tu ruta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF