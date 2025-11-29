El pago de fin de año para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y de la Beca Benito Juárez es uno de los más esperados por miles de familias en México. Con base en la información disponible y en el calendario aplicado durante 2025, la fecha tentativa en que podría iniciar el pago de diciembre 2025 circula en redes sociales, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar.

Durante octubre se realizó el pago más reciente para los estudiantes inscritos en estos programas, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. De cara al cierre del año y del final de la primera parte del ciclo escolar 2025-2026, padres de familia y tutores buscan conocer cuándo llegará el quinto depósito de 2025, que cubre noviembre y diciembre. Por ahora solo existe una proyección basada en las dispersiones previas.

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Bienestar, las becas de educación básica, media superior y superior se pagan de forma bimestral durante 10 de los 12 meses del año. No se emiten depósitos en julio y agosto, y por ese motivo, el esquema anual se divide en cinco entregas. Siguiendo esa secuencia, el siguiente depósito corresponde al cierre del año y debe cubrir noviembre y diciembre.

Es importante que los padres y tutores recuerden que estos apoyos no se entregan cada mes. La comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de las cuentas institucionales del Gobierno de México y de la Coordinación Nacional de Becas, por lo que se recomienda verificar únicamente esas fuentes para evitar confusiones derivadas de calendarios no oficiales.

¿Cuánto pagan las becas Rita Cetina y Benito Juárez en 2025?

Cuando un beneficiario recibe la notificación del depósito, el monto cubre el periodo indicado por las autoridades, y en la mayoría de los casos corresponde al bimestre completo, ya que suele haber cambios en periodos electorales, por ejemplo.

Para la Beca Benito Juárez, durante 2025 se mantiene en mil 900 pesos el pago para estudiantes de nivel medio superior. En el caso de la Beca Rita Cetina, el programa otorga la misma cantidad a cada familia, aunque si se tiene más de un hijo inscrito en secundaria pública, recibe 700 pesos adicionales.

Fecha tentativa para el pago de diciembre 2025

Con base en el patrón de pagos de 2025 y el último depósito realizado en octubre, todo indica que el depósito del bimestre noviembre-diciembre podría iniciar el lunes 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar aún no ha emitido confirmación. La fecha del inicio de pagos será anunciada únicamente por las autoridades federales, y podría ocurrir que se presentara algún retraso, tal y como ocurrió en octubre. Siempre es mejor esperar la información oficial.

