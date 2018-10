Yo sigo siendo la presidenta del SNTE: Elba Esther Gordillo

El lunes, durante un encuentro con jóvenes de la organización Maestros por México se presentó Elba Esther Gordillo, quien dijo segura que sigue siendo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En redes sociales se difundió un video donde Elba Esther insistió que ha demostrado su inocencia y que buscará retomar el liderazgo magisterial, no sin dejar en claro que respetará la ley, pero que tomará nuevamente la dirigencia del sindicato más grande de México.

#MaestrosPorMéxico “Somos grandes de espíritu”, mensaje de la Mtra. Elba Esther Gordillo. pic.twitter.com/3O4iCTj24S — Maestros Por México Puebla (@MxM_Puebla) 23 de octubre de 2018

''Somos grandes de espíritu, de metas… Yo me voy hoy con mucho aliento. Yo estoy haciendo la tarea, estoy buscando; y no se crean que hay tiempos fatales. Aquellos dicen que si octubre, que si el congreso, no, no, no. La ley es la ley y voy hacer respetar la ley. Como demostré mi inocencia ayer, yo sigo siendo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (del SNTE)'', dijo ante los asistentes. Gordillo también dijo que ''no se fue. Estuvo detenida''.

Quienes asistieron a la reunión la recibieron con gritos de ''¡Presidenta, presidenta, presidenta!'' y a su salida, la despidieron de la misma manera.

OF