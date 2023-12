“Hace seis años el Presidente quería que me fuera a Morena... “Andy” y Sheinbaum fueron a mi casa a invitarme a ser senadora” por ese partido, pero hoy tienen “una campaña feroz en mi contra”, reveló la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

En Colima y ante militantes del PRI, PAN, PRD y “Xóchilovers”, la precandidata expuso la invitación personal que le hizo su actual adversaria a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y el hijo del Presidente de México, “Andy” López Beltrán, para que formara parte de las filas del partido guinda.

“Hasta hace seis años el actual Presidente quería que yo me fuera a Morena, hace seis años fue “Andy” con Claudia a mi casa a invitarme a que fuera candidata a senadora por Morena, a que me sumara al gabinete y era lo máximo, era una mujer honesta, trabajadora, entrona, todo fue que decidí inscribirme como precandidata por el PAN, PRI, PRD para que se me viniera todo el aparato encima”, explicó Xóchitl Gálvez.

También explicó que contrario a aquellos halagos de los hoy oficialistas, “hoy el Gobierno ha emprendido una campaña feroz en mi contra”.

Rechazó lo que afirman el partido de Morena, el Presidente de México y su precandidata presidencial.

“Dicen que yo quiero quitar los programas sociales, entre otras cosas generan toda una imagen negativa hacia mi persona y por eso yo los necesito a ustedes, que ustedes cuenten mi historia”, indicó la precandidata.

Gálvez Ruiz, pidió apostarle a una educación de calidad enfocada al futuro, donde niños y jóvenes aprendan inglés y habilidades digitales que les permitan conseguir empleos bien pagados en empresas enfocadas a la tecnología.

Durante su encuentro con militantes y simpatizantes del Frente Amplio por México en Colima, la precandidata indicó que dará batalla en los próximos comicios.

