Xóchilt Gálvez reprueba "presiones" para bajar a Paredes de la candidatura

El Frente Amplio por México (FAM) eligió a Xóchitl Gálvez como única aspirante a la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD para 2024. Tras el anuncio del Frente, la senadora dijo que esperará a que el Comité Organizador anuncie que no habrá una votación el domingo para asumirse como ganadora en la encuesta del Frente opositor.

Entrevistada por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, explicó que "no ha sido un proceso fácil", ante el silencio de Beatriz Paredes, quien ayer se bajó de la contienda en el FAM. Además, reprobó que la priista fuera "bajada" de la contienda "a la mala" y con "presiones", pues no comparte las formas de ejercer liderazgos, ni la presión a Beatriz, por lo que no iba a ser parte de ponerla "en una postura complicada".

Xóchitl Gálvez le comentó a Marko Cortés que si Beatriz quería ir hasta el final, la iba a apoyar. "Nunca voy a hacer algo que lastime a una persona y mucho menos a una mujer, en este sentido, presionarla a la mala".

Reitera Xóchitl Gálvez que buscará a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano

Por otra parte, en W Radio, Xóchitl Gálvez señaló que hoy en la mañanera el presidente estará furioso tras el resultado de las encuestas; sin embargo, aseguró que no permitirá que él ni nadie le quiten el mérito que hizo a lo largo de ocho semanas para colocarse como representante del Frente.

Agregó que, de ser hoy declarada oficialmente como la candidata del Frente Amplio buscará a Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, así como a diferentes personajes de la política como a la misma Beatriz Paredes y a Miguel Ángel Mancera. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que todo el tricolor, su estructura y sus sectores apoyan a Gálvez Ruiz para que encabece la candidatura presidencial del FAM, con lo que retiró su apoyo a la senadora priista Beatriz Paredes Rangel y cerró filas con la aspirante albiazul.

Con esto, Gálvez Ruiz ya tiene el respaldo de Acción Nacional, del PRD —que se pronunció el 25 de agosto a su favor— y del tricolor que ayer, en voz de "Alito", señaló que "es el tiempo de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio Por México".

FS