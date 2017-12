"Xalapa fue abandonada por Duarte", dice presidente municipal

A unas semanas de dejar el cargo, el presidente municipal de Xalapa, Américo Zuñiga Martínez, recapitula y asegura que la "capital del estado fue abandonada por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa", con quien tuvo –dice- una relación distante.

El municipio que es mencionado como posible nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, asegura que con el nuevo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, hay una relación "armoniosa y tersa", pero con diferencias, con una ciudad atacada por la violencia y sin que se cubran adeudos pasados del orden de los 250 millones de pesos.

Zuñiga Martínez, quien antes que Duarte abandonara la gubernatura encabezó a decenas de alcaldes, para exigir el pago de participaciones atrasadas, niega sentirse mal por entregar la alcaldía a Morena a partir del 1 de enero, pues asegura que la derrota de su partido obedeció a los excesos del ex mandatario.

"El resto ahora es trabajar por el partido y la recuperación de la confianza, por la reestructuración de la militancia y por cobrar la fuerza que el PRI históricamente ha tenido en Xalapa y el estado", expresó uno de los hombres cercanos al senador José Yunes Zorrilla, aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura.

Durante los cuatro años que duró su encargo, en tres el gobernador del estado fue Javier Duarte de Ochoa, con quien –afirma- tuvo un enmarcado por el respeto, cordialidad e institucional, aunque jamás de cercanía.

"Con el gobierno del estado hemos trabajado porque somos sedes de los poderes, pero esto no se vio reflejado ni en inversiones extraordinarias ni en beneficios. En la administración anterior se hizo buena obra pero obedecía a los Juegos Centroamericanos y del Caribe", aclaró.

El ex presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), dijo que desconoce si el distanciamiento fue político o personal con Duarte, pero jamás hubo interés por Xalapa y como muestra puso que no hubo una sola obra estatal.

"Sin dejar de reconocer que transitamos en un clima de cordialidad hasta que dejaron de entregar participaciones, era gobernador Duarte cuando nosotros presentamos denuncia ante PGR por falta de ministración de las participaciones federales; es una mentira quienes dicen que ya cuando salió de su encomienda iniciamos esta gran lucha", recordó.

Con el actual mandatario, afirma, hay una relación de cordialidad, respetuosa y hasta cierto punto armoniosa, pero ello –asegura- no implica que no tengan diferencias, como cuando Yunes Linares lo acusó de no poner interés en la seguridad y amenazó con retirarle el apoyo estatal.

"Es inviable, improcedente legal y políticamente inaceptable la propuesta Yunes", dijo y recordó que la seguridad de la ciudad está en manos de la Policía Estatal y la propuesta es transitar a una corporación municipal, para lo cual afirma que dio los pasos con la asignación de recursos para el próximo año y los trámites legales.

"No busco estar en boletas en el 18, pero si quisiera trabajar para recuperar los espacios que puedan enarbolar las buenas banderas sociales que el PRI debe recuperar y regresar a ellas, es importante el trabajo de ellos", concluyó. FACEBBOK / Américo Zúñiga

Si bien reconoció que la reconstrucción de la carretera Xalapa-Coatepec es un logro de la administración estatal, en el último año se ha visto recrudecida el clima de inseguridad en la capital y el gobierno panista sigue sin pagarles los 250 millones de pesos de participaciones federales que heredó como deuda Duarte de Ochoa.

"A pesar que no se ha cumplido con adeudos que se tienen con Xalapa no puedo decir abandono, hay una obra del estado que es rehabilitación de la Xalapa-Coatepec y eso se lo hemos reconocido, pero también hemos tenido diferencias y yo espero que no obedezcan a temas político electorales", señaló.

El primero de enero, el priista deberá entregar la alcaldía al presidente municipal electo de Morena, Hipólito Rodríguez, pero manifestó que no se siente mal, pues la derrota de su partido obedeció a las acciones de la falta de probidad y de excesos que Duarte, "un antiguo militante del PRI", provocó al frente del gobierno del estado.

"El 2018 nos convoca a todos a trabajar, la decisión no es menor, el país enfrenta una coyuntura significativa y estaré al servicio y a la orden del oficio público", dijo el hombre que niega que vaya a buscar aparecer en las boletas electorales el próximo año, cuando se renovará la gubernatura, diputaciones locales, federales y las senadurías.

AO