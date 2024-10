La visa estadounidense es un documento fundamental para los ciudadanos que buscan visitar Estados Unidos por razones turísticas, de negocios o familiares. La más habitual es la visa B1/B2, que autoriza una estancia temporal en el país.

Sin embargo, obtenerla consta de un proceso de espera largo entre la solicitud y la asignación de tu cita a entrevista con el consulado. En este sentido, si estás buscando obtener una visa estadounidense deberás prepararte para una larga espera en varios de los consulados que se encuentran a lo largo del territorio mexicano.

¿Cuál es el consulado donde tardas más en obtener tu cita para la visa?

Según el Servicio Oficial de Citas de Visa, el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua , es el que tiene el tiempo de espera más largo para procesar visas por primera vez, con la fecha más próxima disponible el 13 de enero de 2026.

Por otro lado, si lo que deseas es renovar tu visa de turista, debes saber que para realizar este trámite uno de los consulados donde los tiempos de espera para agendar una cita son más largos es el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad de México así como la Embajada de Estados Unidos, donde la fecha más próxima, hasta el momento, es para el 31 de diciembre del año en curso.

Ante esta situación, las autoridades consulares recomiendan a los solicitantes planificar con antelación y revisar constantemente la disponibilidad de citas, ya que en ocasiones surgen espacios libres de último minuto.

Además, se aconseja no comprar boletos de avión ni hacer planes de viaje hasta no tener la visa aprobada. Las autoridades recalcan que obtener una cita no garantiza la aprobación de la visa, lo que puede generar más complicaciones si ya se tienen fechas comprometidas.



