La Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México recibió a millones de peregrinos que conmemoran hoy el Día de la Virgen de Guadalupe, quienes continúan con su devoción intacta pese a las estafas que sufren de comerciantes y los accidentes en el camino a la capital del país.

Una de las estafas reportadas ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde personas ofrecían bendiciones, pero a quienes las aceptaban pedían hasta 100 pesos "como cooperación", y amedrentaban a quienes se negaban.

“Me empujaron y me bolsearon. Tuve que darles 50 pesos porque estaban muy agresivos, pero me estaban pidiendo 100 y me decían que a Dios no le gusta que digas ‘no traigo’”, dijo Julio Rodríguez, visitante de la basílica.

Se trata de tres puestos instalados a las afueras del Metro La Villa-Basílica, dirección Martín Carrera, los cuales están coludidos entre sí. Uno sirve para enganchar a las personas que pasan por el lugar y los otros dos se encargan de realizar el fraude.

Entre los accidentes de ayer, un contingente de peregrinos fue arrollado por el conductor de un camión a la altura de Tecoac, municipio de Ixtacuitxtla, Tlaxcala, mientras caminaban por la autopista Texmelucan-Puebla. Además, cinco peregrinos sufrieron lesiones al ser atropellados por el conductor de una camioneta, cuando circulaba sobre el Periférico Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl.

Ayer a las 20:00 horas las autoridades capitalinas reportaron el arribo de 8.5 millones de peregrinos, las estimacion es que durante la madrugada del día 12 y hasta el domingo 15 de diciembre el total supere los 12 millones.

En el operativo de seguridad para los peregrinos participan 18 mil funcionarios del gobierno local y de la alcaldía Gustavo A. Madero; ayer se brindaron 150 atenciones médicas, pero solamente una persona fue hospitalizada, la cual no está grave.

Rescate y cuidado de perritos peregrinos cerca de la basílica de Guadalupe

En tanto, la Brigada de Vigilancia Animal reportó que se han atendido a 68 perritos peregrinos, que se ubicaron en las inmediaciones de la basílica de Guadalupe.

El secretario de Gobierno, César Cravioto refirió que hasta las 20:00 horas, 12 están a la espera de ser trasladados para su atención, en caso de que no sean reclamados por sus dueños.

La Agencia de Atención Animal informó que los perritos peregrinos reciben atención personalizada, al brindarles comida, bebida y asilo. ¨Cada uno recibirá la atención personalizada que podamos darles. No es algo sencillo, pero tenemos muchos aliados ciudadanos y una gran convicción de gobierno en conjunto para solucionar¨, señaló la dependencia.

