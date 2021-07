El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, volvió a estar en el centro de la polémica debido a un video que ha comenzado a viralizarse en redes sociales, donde se le ve discutiendo con dos adultos mayores y por supuesto, los internautas no han tardado en criticar la actitud del legislador.

En dicho video, de poco más de dos minutos, se ve a Fernández Noroña discutir con un señor que lo cuestiona por la inseguridad que padece en el lugar donde vive. Visiblemente molesto, el legislador interrumpe en repetidas ocasiones al ciudadano y le dice que no es responsable por lo realizado en otras administraciones.

“No me puedes reclamar de un gobierno que no es el nuestro (…) no acepto que me hables de cosas que no me corresponden”, dice Noroña al señor que intenta explicarle la situación de violencia que vive, pero simplemente, no puede terminar una oración debido a las interrupciones.

Ese Noroña es un puto horror. Dales tantito poder y ve como se ponen. pic.twitter.com/O70PIoBLGP — Paranoid Android ���� (@paranoideo) July 21, 2021

“Yo no soy responsable de lo que hayan hecho del Gobierno hacia atrás. Nosotros somos responsables desde que tomamos las riendas de este Gobierno”, pero poco después se calentaron los ánimos, y el legislador comenzó a alzar la voz diciendo: “No me digas que entienda, entiendo perfecto. Y entiendo la conformidad porque yo mismo la vivo”.

“Yo no soy responsable de lo que hayan hecho del Gobierno hacia atrás"

Al final del video, se ve cómo varios vecinos se acercan para apoyar al señor y piden a Noroña que se vaya del sitio.

Ante esto, el legislador trató de explicar los hechos y dijo que se trata de un video editado y manipulado grabado el 22 de junio del año 2019, que busca calumniarlo.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales criticaron la actitud agresiva del legislador del PT.

GC