Viral: Surge Lady FGR y abren investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que inició una investigación luego de que se difundiera un video donde se ve a una presunta integrante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que amenaza a un repartidor tras impactar contra su triciclo.

La dependencia expuso por medio de redes sociales que investiga a la agente por “probables conductas irregulares”.

En las imágenes, grabadas por la víctima, se observa a la servidora pública que actúa de manera prepotente tras supuestamente chocar contra el vehículo del hombre.

"No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, dijo la mujer, quien se negó a responder por los daños al triciclo e incluso exigía que le pagara a ella los daños a su automóvil, un Spark sin placas.

Aún se desconoce el lugar y la fecha del incidente.

La mujer se retiró del lugar sin pagarle al joven por los posibles daños. En redes reportó que el vehículo involucrado no contaba con placas de circulación.