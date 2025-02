Viral: Silueta de una niña en el AIFA provoca polémica en redes sociales

Un video que muestra la supuesta silueta de una niña en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se ha vuelto viral en redes sociales, desatando un debate entre los internautas.

La grabación fue compartida por Nasha Canales, quien relató que el extraño suceso le ocurrió a su madre mientras trabajaba en el área de limpieza del aeropuerto. Según su testimonio, su madre escuchó la risa de una niña mientras se encontraba en uno de los estacionamientos. Aunque aseguró no sentir miedo, posteriormente, una cámara de seguridad captó lo que parece ser la figura de una niña en el lugar.

"Esto le pasó a mi mamá en el trabajo, ella trabaja en el AIFA, en ese entonces en el área de limpieza, mi mamá me dijo que estaba en uno de los estacionamientos y que escuchó cómo se reía una niña, pero como tal ella solo le dijo que no le daba miedo y que no se asustaba, después la captaron en cámara", comentó Nasha en su publicación, acompañada del video.

La situación ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Por un lado, hay quienes creen que el fenómeno es de origen paranormal, interpretándolo como la aparición de un fantasma. Otros usuarios, más escépticos, consideran que podría tratarse simplemente de una niña real cuya imagen fue malinterpretada.