Jonathan Sotelo es un hombre que, a través de la aplicación de citas Bumble México, logró engañar a varias mujeres a quienes les pedía préstamos, ponía créditos a su nombre y, en algunos casos, les robaba bienes personales. Las víctimas de este fraude comenzaron a denunciar su modus operandi en una página de Facebook llamada "Official Are We Dating With The Same Guy", donde compartieron sus experiencias y revelaron los abusos sufridos por el supuesto estafador.

Una de las principales denunciantes, Fernanda, relató su experiencia a través de su cuenta de TikTok de usuario @fregandaaaa donde explicó cómo fue víctima de Sotelo durante una relación de dos años. Según su testimonio, el hombre la engañó con documentos falsificados y, en un momento, incluso la hizo responsable del pago de la hipoteca de un departamento en Tulum. "Me metí a una página en Facebook e inmediatamente me empezaron a llegar notificaciones de que es un golpeador", comentó Fernanda, quien decidió investigar más al respecto y fue cuando descubrió la magnitud de la estafa.

El modo de operación del estafador

A través de las redes sociales, Fernanda se conectó con otras mujeres que también habían sido engañadas por Sotelo. Muchas de ellas lo conocieron en aplicaciones de citas y, al igual que Fernanda, cayeron en sus engaños, los cuales incluían no solo fraudes financieros, sino también el robo de artículos como autos, celulares y otros bienes. En total, según los testimonios recogidos por Fernanda, alrededor de 79 mujeres denunciaron al "estafador de Bumble", que operaba principalmente en México, Colombia y España, con presuntas bases en Ciudad de México y Monterrey.

"Desde que subí todo a Instagram, me empezaron a llegar más denuncias", agregó Fernanda, quien aseguró que Sotelo incluso había robado una camioneta y adquirido varios autos de lujo, incluidos Tesla y hasta una avioneta.

Las acusaciones se extienden desde 2008

Las denuncias contra Jonathan Sotelo no son recientes. Según relató Fernanda, las primeras acusaciones en su contra datan de 2008, lo que sugiere que el modus operandi del estafador podría haber estado ocurriendo durante más de una década. Esto motivó a Fernanda a crear una red de testimonios, con el fin de reunir a más víctimas y dar visibilidad a su caso.

Las autoridades locales tienen abiertas dos investigaciones formales en contra de Sotelo: una por fraude y otra por usurpación de identidad, además de violencia de género. Las investigaciones continúan en curso.

Otra mujer que denunció a Sotelo fue Fabiola, quien lo conoció a través de una aplicación de citas y mantuvo una relación con él desde 2017 hasta 2019. Fabiola compartió que durante su relación también sufrió abusos físicos y robos. “Conforme iba ganando más confianza, él iba aumentando el robo”, explicó Fabiola. Además de quedarse con joyas y objetos personales como un iPod, Sotelo incluso sacó celulares a nombre de la madre de Fabiola, lo que resultó en cobranzas por equipos no pagados.

Ambas mujeres, junto con otras víctimas, han instado a más personas a denunciar las acciones de Jonathan Sotelo, quien actualmente se encuentra en Tulum, según las últimas informaciones.

