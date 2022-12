Los cumpleaños siempre son oportunidades para regalarse algo entre parejas, familia y amigos. En México se acostumbra obsequiar chocolates, flores, ropa o en algunas ocasiones hasta autos u otros objetos de más valor, pero nadie se imaginó lo que le regalarían a la amiga de una mujer que subió el video de la sorpresa a redes sociales.

"El novio buchón de mi amiga: Esta vez no te voy a dar un ramo de flores, le regaló un caballo y no sabemos cómo no bajó su papá", señaló Karen Rubio @karenrubio.m en una grabación que subió al TikTok.

"Vinieron los policías a escoltar al caballo porque no lo querían dejar pasar", añadió en la publicación Karen.

El video fue publicado en octubre y ya acumula más de 9.3 millones de reproducciones y más de tres mil 500 comentarios.

Entre lo que le comentan a la mujer, originaria de Monterrey, Nuev León, resalta la sorpresa de que el caballo entró a la fiesta de cumpleaños disfrazado como si fuera un unicornio, pues tenía puesto un gorrito que simulaba ser un cuerno color rosa.

Cuando le entregan el caballo, los amigos y ella graban el momento inesperado en la celebración.