Una tarde de tacos en un restaurante de la colonia Roma se volvió una tragedia. El joven Andro Manuel Nava recibió de un hombre, presuntamente en situación de calle, un golpe en la cabeza con un tabique. La consecuencia: podría perder permanentemente el gusto y el olfato.

El lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención del supuesto agresor, a quien le encontraron varias dosis de cocaína.

Imagen Televisión dio a conocer una foto de Andro y su papá poco antes del ataque.

Andro podría perder el gusto y el olfato de manera permanente

Manuel Nava, papá de Andro, dijo en entrevista para Aristegui Noticias que su hijo podría perder el olfato y el gusto de manera permanente.

Explicó que el día de los hechos comían tacos en el establecimiento llamado "Taquearte" y que estaban por retirarse.

Logramos la detención del agresor de el joven lastimado el día de ayer. Estamos en comunicación permanente con la familia. No se tolerará ningún tipo de violencia en nuestra CDMX. https://t.co/lvI120QVK6 pic.twitter.com/i7jbR0TOAI — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 2, 2022

"De pronto este tipo sale de por ahí, Andro está de espaldas y estamos platicando en la mesa y solo escucho el golpe, fue tan rápido que pensé que era un asalto".

"Me eché para atrás, tomé un tubo para defenderme, pero el tipo corrió y Andro estaba tendido en la mesa, personal del lugar pidió una ambulancia".

Mencionó que al llegar al hospital y luego de media hora lo dieron de alta. Sin embargo, en el trayecto le dieron algo de comer y no pudo percibir sabores, ni olor cuando se puso gel antibacterial en las manos.

"Llegamos al hospital, lo dieron de alta a la media hora, pero en el trayecto dice que se siente mal y se da cuenta porque le dimos algo para comer y dijo que no le sabía nada y también se usó alcohol en las manos y tampoco pudo olerlo".

"Su intención era matarlo"

Sobre las investigaciones comentó que el lunes se presentó al Ministerio Público a declarar y que sobre el agresor se sabe que "aparentemente es un tipo que vive en la calle y padece de sus facultades, pero más bien me parece agresivo, la policía ministerial tiene más reportes, a una mujer que vive a la vuelta del restaurante le fracturó una pierna, también agredió a un ciclista".

Para Manuel Nava, la agresión no fue un acto de una persona que padece de sus facultades: "su intención era matarlo".

En @SSC_CDMX estamos en búsqueda de esta persona, al parecer es un centroamericano que atacó sin razón alguna. Informaremos de manera inmediata su detención. https://t.co/lvI120QVK6 — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 2, 2022

"Él dijo a los policías que lo había hecho porque estaba drogado, se drogó cinco días seguidos o no sé cuánto, pero sí lo hizo sin arrepentimiento ni nada".

Taquería "Taquearte" no quiere responder por hechos

Mientras, Irene Levy, que ha dado seguimiento al caso, denunció en redes sociales que el representante del establecimiento "Taquearte" ha evitado declarar y responder por los gastos médicos.

En ese sentido, Manuel Nava dijo que, en efecto, le ofrecieron un seguro, pero que al final no le han respondido, además de que la negativa frena la investigación.

"En un principio ellos me dieron un seguro, pero no me han respondido y no nos han buscado para responder por los gastos y el representante legal no quiere atender. Además de la responsabilidad que tienen, ellos tienen que hacer la declaración de lo que pasó como testigos para que la carpeta se integre completa".

OA