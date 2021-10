Viral: Joven de Monterrey denuncia acoso sexual de un hombre que con un arma la ataca de camino a la universidad

Una joven denunció un caso de acoso sexual cuando iba de camino al Tecnológico de Monterrey, en la capital de Nuevo León, y su señalamiento se hizo viral luego de que otra chica de nombre Ángela Carreño lo compartiera a través de su cuenta en Twitter @angela_carrenor.

En el video, la joven aseguró que un hombre en una camioneta de color negro se aproximó a ella, al tiempo que sacó un arma, para luego mostrarle sus genitales el pasado martes 5 de octubre.

La mujer expresó que quería calmarse para hacer el video de denuncia, pero estaba preocupada de que su agresor continuara acechando en las calles a otras víctimas.

"Hoy iba caminando al Tec y había un vato en una camioneta negra, se me acerca y me empieza como a pedir instrucciones y yo se las doy, súper inocente, la neta; se saca su aparato reproductor y tiene como un arma y me empieza a decir que me suba. ¡Yo estaba sola!", declara la joven en medio de un llanto profundo.

"A mí me preocupa que ese vato siga afuera y se lo haga a una niña chiquita, y la niña chiquita no tenga cómo responder", continúo la víctima para luego compartir que logró tomar fotos del vehículo del presunto agresor luego de que ella gritara y las compartió junto al video.

TWITTER / @FiscaliaNL

Describe a su hostigador como un estudiante del Tec, pelo negro con un chongo, ojos cafés oscuros, piel blanca y que portaba unos shorts negros y una camiseta de la misma universidad en color azul rey. Su camioneta porta las placas SNT 400.

Tras la denuncia, la Fiscalía de Nuevo León respondió que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres abrió una carpeta de investigación correspondiente a los hechos y agradeció a los usuarios de redes sociales por compartir el material.

El video de la denuncia tiene, hasta este momento, poco más de 6 mil 300 retweets y más de 14 mil 500 reacciones.

OA