Viral: Felipe Calderón recibe lecciones sobre cómo descargar su certificado de vacunación

El expresidente Felipe Calderón fue de nueva cuenta objeto de burla de los usuarios de redes sociales, esto luego de que se quejara por no poder obtener el certificado de vacunación anticovid pese a haber enviado “los documentos que piden, una y otra vez”. Internautas aprovecharon la oportunidad para recordarle que sólo necesita su Clave Única de Registro de Población (CURP) para recibir el documento en su correo electrónico.

El exmandatario respondió a una pregunta hecha por un periodista en Twitter: “¿Quién ha intentado descargar su certificado de vacunación anticovid y no lo ha conseguido?".

“Yo también he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envié los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona este sistema”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter.

De inmediato, usuarios de la red social comenzaron a escribir tuis para criticar al panista, pidiéndole que dejara de mentir, pues además de que no es necesario enviar ningún documento para obtener su certificado, le recordaron que viajó al extranjero poco después de recibir su segunda dosis.

Incluso, una de las cuentas compartió un video donde le explica a Felipe Calderón las tres opciones para solicitar la corrección de datos del certificado o cómo descargarlo con el número de CURP en http://mivacuna.salud.gob.mx o a través de WhatsApp en el sitio de la Secretaría de Salud.

JM