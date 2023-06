Más fría no puede estar. Un restaurante se volvió viral por su peculiar forma de servir la bebida alcohólica de tu preferencia, pues a la carta ofrece una botella que se lleva hasta la mesa en un bloque de hielo que un mesero rebaja para que los comensales puedan consumirla.

En videos que fueron grabados durante la feria de San Marcos 2023, en Aguascalientes, y difundidos en redes sociales, y el bartender sopletea la parte superficial del bloque.

A continuación, con un pica hielo procede a escarbar en el hielo una entrada para dar paso al alcohol, durante el proceso, entre los pedazos de hielo que salen volando, también sale una niebla de hielo seco. Cuando la entrada ha sido concluida dan de beber directamente de ella a los comensales.

La experiencia tiene un costo de 22 mil pesos, por lo que en las redes sociales no se han hecho esperar los comentarios de las personas que vieron los videos:

“En la peda hasta hielo de la hielera le echamos a las cubas. Ese show ni 20 pesos vale”, señaló el usuario @TandAremodeling.

“Pues es el show, yo no pagaría pero hay a quienes les sobra esa cantidad y gastan en esas cosas, si no no fuera negocio”, argumentó @DodaLaEsplodado.

“Eso pagan, todo sea por que aparezcan en los antros de tendencia, en las redes sociales y aseguren su lugar unos meses como los populares hasta la siguiente feria”, publicó @NaeVanyah.

“El dinero no compra buen gusto o sentido común, muchos lo hacen solo por presumirlo”, expresó @tlacuachoteturu.

Muchos usuarios lo consideran como un gasto innecesario y poco prudente, sobre todo por el elevado costo que tiene, pero el servicio y la experiencia ha demostrado ser una de las más únicas de toda la feria de San Marcos que actualmente tiene 195 años de historia.