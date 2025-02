Un video viral en redes sociales muestra el momento en que una mujer extranjera fue expulsada de un transporte público en la Ciudad de México tras hacer comentarios despectivos sobre el país, lo que generó indignación entre los pasajeros.

La grabación, compartida en la plataforma X por la cuenta @QuePocaMadre_Mx, captura el instante en que la mujer profiere palabras ofensivas contra México. En el video, se le escucha decir: "Que no me intimidas, hombre. Yo me voy a quedar por encima, porque tienes que nacer de nuevo para llegarme al talón, tienes que nacer, tío. No me intimidas, a lo mejor una mexicana se va a callar, pero yo no me voy a callar. Ven, pégame".

Expulsan a extranjera de un camión en CDMX

Ante estos comentarios, una pasajera le responde: "Estás diciendo que no te gusta México". Segundos después, otra mujer interviene y, con tono molesto, exige que la extranjera abandone el transporte. "Ya bájale, órale, con sus ching..., y si no te gusta, lárgate de este país, porque nadie te faltó al respeto, cule...".

El material audiovisual ha generado un amplio debate en redes sociales. Hasta el momento, el video acumula más de 407 mil reproducciones y ha recibido más de 10 mil "me gusta". El incidente ha provocado diversas reacciones, desde muestras de apoyo a la respuesta de los pasajeros hasta reflexiones sobre la tolerancia y el respeto en el espacio público.

