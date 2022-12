En las últimas horas ha comenzado a circular un video en redes sociales donde dos estudiantes aparentemente de una secundaria protagonizan una pelea en plena calle a unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México.

Dicho video fue compartido por el reportero Carlos Jiménez, quien mencionó que alumnos de secundaria habían tenido una pelea a tres cuadras del Zócalo capitalino.

En el clip se puede ver que dos jóvenes que llevan puesto un pants café del uniforme escolar comienzan a pelearse dándose golpes con los puños en la cara y cuerpo.

El joven de playera amarilla logró derribar al alumno de playera blanca para después darle una patada en la espalda.

Inmediatamente una señora de la tercera edad que pasaba por el lugar quiso intervenir, sin embargo otros alumnos que se encontraban en el lugar, incluida la joven que estaba grabando a quien se escucha decir: "No no se meta, no se meta señora, ...che chismosa”.

Segundos después el joven vuelve a derribar al otro alumno, por lo que la misma joven quien graba es quien detiene la pelea: "Ya carnal , ya".

"NO SE META PINCHE CHISMOSA”

Así pelearon dos alumnos de secundaria en la calle, a 3 cuadras del Zócalo capitalino @HistoricoCdmx

Quien graba, insulta, suelta groserías, grita… es una alumna.

Nadie de la escuela @SEP_mx interviene.



Les cuento a las 6:00 en @multimediostv pic.twitter.com/VQrKcFguaW — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 13, 2022

No es la primera vez que ocurren peleas entre alumnos, ni maestros y autoridades escolares hacen algo para detenerlo. Hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha pronunciado al respecto.

MF