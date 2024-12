Verificación vehicular 2025 en el Edomex: Estas serían las nuevas multas

El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha presentado en el Paquete Fiscal 2025 una propuesta para incrementar considerablemente las sanciones a los automovilistas que no cumplan con la verificación vehicular obligatoria.

Según las reformas planteadas al Código para la Biodiversidad, la multa podría aumentar hasta un 75% en comparación con la actual, alcanzando más de tres mil 800 pesos.

En particular, se propone modificar el artículo 2.265 de dicho código, que establece que quienes no verifiquen dentro del plazo estipulado o no cuenten con el holograma correspondiente, podrían recibir sanciones de entre 30 y 35 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Actualmente, la multa corresponde a 20 veces el valor diario de la UMA, lo que equivale a dos mil 171 pesos.

Cabe recordar que el objetivo del programa de verificación vehicular es asegurar que los vehículos en circulación no superen los límites de contaminación permitidos, promoviendo su mantenimiento preventivo y correctivo.

Con estas medidas, el gobierno también busca reducir la circulación de vehículos que representen un mayor riesgo ambiental.

Además de estas propuestas, el Paquete Fiscal 2025 también incluye reformas al artículo 7.8 del Código Administrativo del Estado de México para otorgar más facultades a la Secretaría de Finanzas, lo que permitiría realizar inspecciones físicas de los medios de identificación vehicular si se sospecha de alteración.

Según la administración de Delfina Gómez Álvarez, estas acciones buscan fortalecer el registro vehicular, facilitando la lucha contra la irregularidad en la documentación de los automóviles.

EE