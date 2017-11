Van contra ex alcalde de SLP por desvío de recursos

Por el desvío de recursos de casi 120 millones de pesos, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) instruyó a la Contraloría Interna del ayuntamiento capitalino de San Luis Potosí promover acciones legales contra el ex alcalde Mario García Valdez, y el ex tesorero José de Jesús Bolaños Guangorena.

Al emitir el dictamen final de la auditoría, el ayuntamiento potosino fue notificado por la ASF para iniciar procedimientos de responsabilidad contra García Valdez y Bolaños Guangorena, por el desvío de recursos por un monto de 103 millones de pesos, del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamundf).

Bolaños Guangorena también es señalado por el desvío de 14 millones de pesos, por un subejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, conforme a la información proporcionada por la alcaldía potosina.

A estas acciones legales de responsabilidad contra los ex servidores públicos se suman las demandas emprendidas por el ayuntamiento, ante la Procuraduría General de la República y la ahora Fiscalía General del Estado, antes PGJE.

Entre las demandas presentadas por la autoridad municipal contra los ex servidores públicos destacan la del programa Conaculta, por el desvío de cinco millones pesos, así como por el pago injustificado a la empresa Intel-TRAFICO, por 25 millones de pesos, ambos casos ya turnados ante la PGR y Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el organismo fiscalizador y como se establece en las constancias documentales, el ex alcalde no vigiló la recaudación de la hacienda municipal, "y por no cuidar que la inversión del FORTAMUNDF 2015 se haya hecho con estricto apego a las leyes correspondientes ya que se radicaron recursos […] a otras cuentas bancarias para fines distintos a los objetivos del fondo".

En este rubro, Bolaños Guangorena también es señalado por la misma irregularidad al haber actuado por acción u omisión durante el periodo del 15 de abril al 30 de septiembre de 2015.