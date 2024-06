Poco más de 24 millones de estudiantes de educación básica del país están a unas cuantas semanas de comenzar las tan anheladas vacaciones de verano.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo 16 de julio iniciará el periodo vacacional, que concluirá el 26 de agosto de este año.

Aunque algunas entidades han adelantado el fin del ciclo lectivo. El organismo civil Mexicanos Primero aseguró hace unos días que nueve estados adelantarán el periodo vacacional por la falta o deterioro de la infraestructura y servicios básicos en las escuelas.

Aseguró que otras entidades ajustarán horarios o continuarán con clases en línea, porque no existen condiciones que permitan a estudiantes y docentes estar en las escuelas.

La ONG precisó que Chihuahua, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, adelantarán el cierre del ciclo escolar , mientras que Durango y Tamaulipas anunciaron que cerrarán las escuelas para continuar con clases en línea y Guanajuato modificará los horarios escolares .

En Michoacán, en zonas rurales, ha dejado de asistir un alto porcentaje de estudiantes al no existir condiciones para soportar las altas temperaturas y en Jalisco c ulminará el presente ciclo escolar el próximo 9 de julio y no el 16, para regularizar a quienes presentan algún nivel de rezago.

EE