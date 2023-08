¡Revelador! En el verano de 2023, saldrán de vacaciones de verano el 49% de los mexicanos, lo que representa una disminución de 8 puntos porcentuales respecto al índice registrado en 2022.

Este dato fue dado a conocer por Planning Quant en su Estudio del mexicano en vacaciones de verano 2023. Señalan que aun cuando la cifra creció de 3 de 10 mexicanos que viajaron en 2020 debido a la pandemia, el número llegó a 5.7 en 2022, sin embargo, ahora serán menos de 5 en 2023.

¿Por qué los mexicanos no salen de vacaciones?

La investigación indica que desde 2020 hasta 2023, ha incrementado la proporción de mexicanos que dicen que no salen de vacaciones debido a la falta de dinero.

En 2023, los encuestados revelaron los principales motivos que les impiden salir de vacaciones. Entre las respuestas, el 76% indicaron que no viajaron o viajarán debido a que no tienen dinero; prefieren otra temporada para salir; por falta de seguridad en los destinos turísticos; no les gusta salir de vacaciones; o prefieren cuidarse del coronavirus. Este último dato ha registrado una baja considerable desde 2020, pues en aquel año el 64% respondió a esta opción, mientras que este sólo fue el 4% de los encuestados.

Otro dato considerable que ofreció el estudio de Planning Quant es que en 2023 el tamaño promedio del grupo y los días que los mexicanos saldrán de vacaciones es igual al de 2022: 4 personas, 7 días, y que los miembros del grupo son generalmente familiares.

El promedio de días que los mexicanos toman de vacaciones fue de 7 días en 2022, mientras que este año es de 6.7, es decir, las cifras se mantienen estables.

En cuanto a los acompañantes vacacionistas para el verano, los encuestados respondieron que viajarán con su familia, su pareja, amigos, solos, con compañeros de trabajo, o sus mascotas.

La investigación de Planning Quant se realizó con encuestas en línea en México, a personas mayores de 18 años que residen en el país, del 12 a 19 de julio de 2023.

