El pasado 4 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó la reciente ley presupuestaria que, entre sus decretos, establece una tarifa extra de al menos 250 dólares a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país como visitantes y que, además, se ajustará según la inflación. Un costo aprobado en la reciente ley del mandatario.

¿Qué es la nueva tarifa de integridad de la visa de EU?

La nueva tarifa va incluida a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante, como de turistas, visa de negocios y estudiantes internacionales. Al respecto, un portavoz del Departamento de Estado dijo a la CNN que la tarifa se estableció "para apoyar" las prioridades del Gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.

Cabe destacar que el pago se requerirá al momento de la emisión de las visas y no habrá exenciones de tarifas para personas de bajos recursos.

¿Cuándo entra en vigor la nueva tarifa de integridad de la visa de EU?

Por medio de Facebook, el pasado 17 de julio, la Embajada de Estados Unidos en México abrió una sesión de preguntas y respuestas, donde usuarios en comentarios externaban sus incógnitas al respecto de estas nuevas tarifas.

En la red social, un usuario de internet preguntó sobre si es cierto lo del incremento del costo del trámite, a lo que la Embajada de Estados Unidos en México contestó que actualmente la visa de turista conserva la tarifa de 185 dólares — por el momento no hay cambios — y que cualquier modificación será dada a conocer a través de este mismo sitio oficial. Haciendo énfasis en que, lo más pronto posible, se informará al público sobre la implementación y el impacto de la ley The One Big Beautiful Bill para el Departamento de Estado.

Con información de EFE.

