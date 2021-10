El baby shower de una yegua se hizo viral en Yucatán.

"Camila" está a punto de tener a su cría y sus dueños organizaron dicha celebración pues consideran que la yegua es parte de la familia.

"Se que no eres un humano pero yo te amo como si lo fueras eres nuestra hija. (...) Eres muy importante en nuestras vidas camila (sic)", se lee en una publicación de la usuaria de Facebook, Erika Couoh.

La acción fue celebrada por usuarios de esta red social quienes llenaron la publicación de comentarios positivos y de agradecimiento por el trato hacía la potra.

"El amor a ellos es eterno, yo cuando perdí mi a mi hijo chihuahua me dolió mucho. 5 años y duele mucho aún, me puse su nombre en un tatuaje. Así jamás lo olvidaré. Primera vez que veo esto y me llena de alegría y dicha. Bendiciones a la familia y la princesa".

"Qué belleza. Ojalá todos amaran a los animales así y esperaran a sus crías con tanto amor. Qué hermoso", se lee entre los cientos de comentarios.

jb