Urge remover losa del Rébsamen por riesgo a vecinos: Amieva

Tres edificios cercanos al colegio Rébsamen, donde fallecieron 19 niños y siete adultos por el 19S, corren riesgo de daño debido a una losa, la cual, debe ser removida de manera urgente, afirmó el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.

En entrevista, el mandatario capitalino explicó que el peso de la losa puede generar un desplazamiento a estos inmuebles. El edificio más cercano, y el de mayor riesgo, cuenta con 12 departamentos.

"Lo que queremos es contar con la aprobación, con la anuencia de todas y de todos los que están ahí involucrados. Se tuvo este contacto. Esperamos tener una reunión en esta semana, que se pueda tomar una decisión pronta. Son trabajos que de manera inicial no llevarían aproximadamente semana y media. Es lo que tardaría, sobre todo en cuanto a la losa, reitero, eso es lo más urgente", dijo.

Ayer, familiares de las víctimas del Colegio Rébsamen montaron guardia en la zona para evitar que el inmueble fuera derrumbado, pues, supuestamente, se perderían las pruebas para integrar la investigación. Además una jueza federal emitió una suspensión provisional para detener la demolición, luego de que la directora y dueña del colegio, Mónica García Villegas, interpusiera un amparo.

Amieva Gálvez reiteró que el derrumbe del edificio no afecta el proceso de investigación, pues ya se concluyeron con todas las pruebas periciales. "No existe ningún riesgo al retirar esta losa y generar los trabajos de protección civil y de salvaguarda los inmuebles y a las personas, no se genera ningún tipo de destrucción de evidencia. Ya se realizaron esas actuaciones por parte del Ministerio Público, es lo que les informamos", confirmó.

"Y por ahí está la situación de un amparo; vamos a acreditar ante la instancia, ante el juez de distrito correspondiente", añadió al respecto.

Este sábado por la mañana dieron inicio los trabajos de demolición de dos conjuntos habitacionales ubicados en Paseo de las Higueras 89 y de Laureles 187, colonia Paseos de Taxqueña. Al momento, suman 56 edificios derrumbados a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El Jefe de Gobierno comentó que, luego de una reunión con delegados, se tuvo conocimiento de la necesidad de retiro de escombros en zonas como Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, por lo que solicitarán una asignación de 70 millones de pesos a favor de la Agencia de Gestión Urbana para concluir con estas labores.

Finalmente, el Jefe de Gobierno exhortó a los diputados de la Asamblea Legislativa a que la próxima semana entre en sesión para aprobar la iniciativa mediante la cual se redireccionen los recursos destinados a otras áreas al Fideicomiso Público para la Reconstrucción, mediante el cual se financiarán proyectos de rehabilitación y reconstrucción de inmuebles.

"Esperamos que esta semana ya se reúna la Asamblea, esperamos y pedimos, solicitamos muy respetuosamente, pero con una urgencia tremenda para que nos permitan continuar con este proceso", concluyó.

CE