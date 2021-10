Luego del cateo de tres inmuebles, probablemente relacionados con el enfrentamiento armado del 20 de octubre en el restaurante "La Malquerida", en Tulum, el grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Quintana Roo, aseguró diversos tipos de droga, 123 cartuchos útiles, detuvo y puso a disposición del Ministerio Público a 15 personas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que, conforme a distintos actos de investigación, los dos bares y el gimnasio cateados están relacionados con aquel evento, en donde muerieron dos turistas extranjeras y tres más resultaron lesionados.

En el operativo participaron la Policía Quintana Roo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Las personas detenidas fueron identificadas como Germán C., Jesús C., Neltri L., Irene R., Abraham Z., Alejandro R., José A., Maximiliano D., Joseph E., Edwin C., Vicente A., Gabriel V., Elías H., Carlos G. y José I., a quienes la Fiscalía dice haberles encontrado marihuana, crack y cocaína, sustancias que fueron aseguradas.

El grupo de personas detenidas fue puesto a dispisición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo, por su probable participación en la comisión de delitos contra la salud.

Los cateos se realizaron en un restaurante bar denominado "El Cañón", ubicado en la calle Cocodrilo, en un gimnasio localizado en la calle de Osiris y en un bar en la calle Beta, en las inmediaciones de Tulum; los dos primeros fueron asegurados.

Conforme a la versión de la Fiscalía, estos establecimientos eran utilizados por uno de los grupos delictivos implicados en el enfrentamiento en el restaurante "La Malquerida", la noche del 20 de octubre en el municipio de Tulum, cuando dos grupos rivales en la venta de drogas se enfrentaron a tiros.

