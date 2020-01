Todavía hay resistencias al Insabi, pero estamos poniendo orden: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aún hay resistencias al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular, pero están "poniendo orden" en el recurso destinado a Salud.

Durante su visita al municipio de Santa María Tepantlali, para inaugurar un camino de concreto, el Mandatario se comprometió a garantizar que no falten médicos, enfermeras y medicamentos en los centros de salud, y que los servicios sean gratuitos.

"Se robaban el dinero hasta de las medicinas, y ya estamos poniendo orden, aunque aún hay resistencias"

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, refrendó su felicitación al Mandatario en el tema de salud, respaldando la creación del Insabi y criticó que el Seguro Popular "era lo menos peor".

"Dicen que en tierra de ciegos, el tuerto es rey, y varios decían que el Seguro Popular servía porque pretendían que el pueblo de México acepte y se conforme con lo menos peor. Pero no debe ser así", dijo.

Murat también destacó que la presencia del Presidente en el municipio representa respeto a la dignidad de la comunidad mixe en la sierra alta, y que es "una novedad la presencia de un presidente que no llega con palabras, sino a inaugurar obras concluidas".

López Obrador también se comprometió a que la señal de internet llegue a todas las comunidades indígenas a través de la empresa Internet para Todos, filial de la Compañía Federal de Electricidad (CFE).

Lo mismo con entregar 16 millones de pesos para la adquisición de instrumentos musicales y a fortalecer jurídicamente la figura del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam). "Porque es mucho mejor que los niños porten una flauta que un fusil", expresó.

En el evento entregó un reconocimiento al antropólogo Salomón Nahmad Sittón, quien fue el impulsor del Centro Coordinador Indigenista, durante su visita a la mixteca oaxaqueña.

El Mandatario se disculpó con la comunidad indígena por tener que abandonar el evento de manera apresurada, dijo, "porque ya no hay avión presidencial, ni helicópteros". "Me tengo que ir a la ciudad para que no me deje el avión de línea", indicó.

