Tlaxcala: ¿Qué relación tiene el síndrome de Guillain Barre con el pollo?

El estado de Tlaxcala lanzó una alerta epidemiológica por el Síndrome de Guillain-Barré (SGB), ya que en lo que va del año se han reportado 18 casos que presentan los síntomas relacionados a dicha enfermedad, 8 de los cuales, ya fueron confirmados.

La mayoría de la sintomatología y casos confirmados se han presentado en hombres de 4 a 64 años de edad pertenecientes a los municipios de Tlaxcala, Santa Cruz Tlaxcala y Calpulalpan.

¿En qué consiste el Síndrome de Guillain-Barré?

El SGB es una polineuropatía desmielinizante aguda, que abarca neuropatías periféricas agudas que afectan directamente a las vainas de mielina y a los axones, lo que se desemboca en la falta de conducción nerviosa, siendo visible a través de la debilidad muscular progresiva y la disminución o ausencia de reflejos.

A pesar de no ser una enfermedad "nueva", este síndrome no tiene una etiología ni una fisiopatología específica, pero si es concluyente que es un proceso que se ve mediado por el sistema inmune que conduce a la desmielinización.

Este síndrome ataca al sistema nervioso y causa inflamación nerviosa, debilidad en las piernas, brazos o torso. Al avance de la enfermedad (sin intervención médica) puede llegar a generar parálisis, afectando el sistema respiratorio, la presión sanguínea y el ritmo cardiaco, poniendo en riesgo la vida de la persona.

Algunos de los síntomas clave que presenta una persona con SGB son:

Debilidad y/o hormigueo, iniciando por la periferia (brazos, manos, piernas, pies) y extenserse a los músculos faciales.

Alrededor del 20-30% de los casos pueden presentar complicaciones en los músculos torácicos, esto repercute en problemas para respirar.

En casos extremos/graves habrá problemas en el proceso de deglución y del habla.

Los casos que presenten sintomatología grave deben ser tratados en unidades de cuidados intensivos.

La gran parte de los casos podrá recuperarse en su totalidad, pero dependiendo el grado de afectación y la intervención realizada algunas personas podrán presentar secuelas en un futuro.

¿De qué forma se relaciona el SGB con el pollo?

Una de las principales medidas de prevención de este síndrome se basa en implementar medidas de higiene en el consumo de alimentos, con especial énfasis en los productos cárnicos.

En los años 90 se realizó un estudio por F.Van der Meche, en donde se concluyó que los casos que se estaban registrando con la enfermedad tenían un factor común: la bacteria Campyilo, dicha bacteria reside en la carne de pollo.

Natalia Vargas Herrera, médica ingectóloga del Instituto Nacional de Salud de Perú, puntualizó que el SGB no es transmitido de persona a persona.

“Se ha visto asociada a episodios de infecciones respiratorias altas y gastrointestinales semanas o días previos a la aparición de sus síntomas. Por ese motivo, se habla de que ciertas bacterias o virus podrían provocar el desarrollo de este síndrome, pero no se trata de causa efecto, sino únicamente de una asociación”, aclaró.

Se explicó tambien que, el consumo de productos cárnicos como el pollo no estaba necesariamente relacionado con el síndrome, por lo que no era un factor determinante de presentar un cuadro de la enfermedad después de su consumo ya que la bacteria Campylobacter no ha sido confirmada como la causante del SGB.

Hay diversas infecciones gastrointestinales causadas por la bacteria (Campyilo) que se aloja en el intestino de las aves de corral, que, antes de ser consumidas no recibieron las medidas de saneamiento básicas.



MC