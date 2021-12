Tlaxcala: Con todo y fila de pacientes, captan a médico durmiendo en consultorio

La crisis sanitaria por la pandemia de COVID incrementó el trabajo para miembros del sector Salud... pero para otros significó la oportunidad de dormir la siesta en los consultorios, como se lee en una denuncia pública en Tlaxcala.

Enfermeras y pacientes evidenciaron, con fotografías, que uno de los médicos asignados al Centro de Salud Urbano de Tlaxcala de Xicohténcatl, identificado como Enrique Paredes, aprovecha parte de su jornada laboral para dormir dentro de su consultorio.

"Se durmió en plena aplicación de la vacuna, valiéndole que hubiera tanta gente. No hemos podido mandarle esto al doctor Zamudio"

Un usuario envió una queja, vía WhatsApp, a un número de denuncia dirigido a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en la que relató el caso de una mujer embarazada y con hipertensión, a quien supuestamente le negaron la vacuna anticovid y servicios médicos con el argumento de que el doctor estaba "muy ocupado" cuando en realidad estaba dormido en su escritorio.

"Me proporcionaron este número para reportar el personal del Centro de Salud Urbano de Tlaxcala. Hoy, aproximadamente a las 3:15 de la tarde quise pasar a una consulta y me decían que esperara, ya que el Dr., estaba muy ocupado. Después de unos minutos, una señorita enfermera salió; y sorpresa, el doctor estaba tan ocupado que hasta roncaba. Después, entró una señorita para pedir apoyo y la vacunaran, ya que estaba embarazada y con un problema de hipertensión, y las señoritas muy groseras, de la mesa donde registran, le dijeron que no y que le hiciera como quisiera", se lee en la queja dirigida a Cuéllar Cisneros.

Según el testimonio de enfermeras y pacientes que han sido testigos de la siesta, al médico no le importan las largas filas que se forman de quienes acuden en busca de la vacuna anticovid o quienes solicitan una consulta por síntomas relacionados con la enfermedad pandémica o cualquier otro padecimiento.

"Entre sueño y sueño, ya imaginarán qué clase de atención da. Esta situación es de años, y pasan directores y nada"

En una de las imágenes, el médico aparece dentro del consultorio sentado sobre una silla de uso ejecutivo. Su equipo de cómputo está encendido, mientras él duerme protegido con un cubrebocas.

"Entre sueño y sueño, ya imaginarán qué clase de atención da. Esta situación es de años, y pasan directores y nada", sostuvo una enfermera, quien pidió reservar su identidad. La profesional de la salud aseguró que ella y otras enfermeras, e incluso pacientes que se han percatado de la siesta del médico en horario laboral, ya lo han reportado a los directivos; sin embargo, nadie interviene.

El pasado 7 de diciembre emitieron otro reporte luego de que captaran al médico otra vez dormido dentro de su consultorio, a pesar de que la hora correspondía a su jornada laboral y estaba obligado a atender a los pacientes. "Se durmió en plena aplicación de la vacuna, valiéndole que hubiera tanta gente. No hemos podido mandarle esto al doctor Zamudio", expresó una enfermera.

