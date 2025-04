Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que la próxima semana se presentará un informe de los avances en las investigaciones en el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, sobre el cual destacó que las prendas encontradas ahí ya fueron inventariadas y estarán a disposición de los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El fiscal general afirmó que no se puede aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona, "sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa".

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera de este martes, Gertz Manero destacó que al día de hoy se ha judicializado a 14 personas relacionadas con este rancho, el cual presuntamente servía como centro de adiestramiento del crimen organizado.

"Hemos ya judicializado a 14 personas en esa área, vamos a seguir adelante. Las autoridades locales de todos los niveles de procuración y de administración van a, también, seguir los procedimientos que se tienen que seguir. No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa".

"¿Ya se concluyó esta investigación?", se le preguntó.

"No, no, no. La investigación sigue. Nosotros tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, todo lo que son las prendas. A partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas, y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas, las puedan tener. Nos las entregaron de una manera muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas prendas van a estar a disposición también. Vamos a hacer un trabajo, lo mismo: todas las áreas que nosotros ya terminamos de hacer los trabajos de campo ya pueden ser trabajadas por los grupos que se presenten. Vamos a trabajar juntos, vamos a llevar un protocolo muy cuidadoso", contestó.

El titular de la FGR dijo que gracias a la detención de José Gregorio "N", alias El Lastra, jefe de reclutamiento del Cártel Nueva Generación en esa zona y quien estaba encargado del rancho, se ha logrado obtener una "buena cantidad" de información que ha ayudado a ampliar las investigaciones sobre este caso.

"Lo que logró el gabinete de seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones al respecto. De todo eso, nosotros el próximo martes, en un auditorio que es mucho más cómodo para ustedes y más fácil de llegar, vamos a darles toda la información al respecto", dijo.

Análisis forenses

El fiscal general, también adelantó que en el informe que se presentará el próximo martes se incluirá la opinión técnica de los análisis forenses que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hicieron de los restos encontrados en el rancho Izaguirre y que coincide, afirmó, con los peritajes hechos previamente por la FGR.

Te puede interesar: HOY se prevé lluvia y formación de tornados para ESTOS estados

"El próximo martes aquí en nuestras instalaciones de Reforma Norte, que les queda más cerca y que tiene un auditorio más cómodo, vamos a poderles dar cuenta ya de la opinión técnica de los laboratorios de la Universidad y todas las coincidencias con nuestros peritajes respecto a la situación de los posibles actos de fuego en ese lugar. Vamos a darles también un resumen, por escrito, de los dictámenes que tenemos al respecto, porque es un tema que es delicado y que yo sí quisiera que hubiera una absoluta transparencia", aseveró Gertz Manero.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV