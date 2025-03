Ubicado en la Región Valles del estado de Jalisco, el municipio de Teuchitlán posee una historia que se remonta a tiempos prehispánicos. De acuerdo con información del portal del gobierno estatal, este territorio fue habitado por la tribu de los tecos y su conquista tuvo lugar en 1524 bajo el mando de Francisco Cortés de San Buenaventura. El río Teuchitlán, que atraviesa la zona, fungió como límite entre la Nueva Galicia y la Nueva España. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba bajo el dominio del "Hombre Pájaro", representación del dios del viento, Ehécatl. Investigaciones arqueológicas y antropológicas han confirmado que esta deidad fue la más relevante en la cosmovisión de los antiguos pobladores.

Ubicación y características geográficas

Teuchitlán se sitúa en el centro de Jalisco. Sus coordenadas geográficas oscilan entre los 20º33′50′' y 20º 47′40′' de latitud norte, y los 103º 47′30′' a 103º 51′20′' de longitud oeste. Se encuentra a una altitud de mil 300 metros sobre el nivel del mar y su superficie territorial abarca 285 mil 053 kilómetros cuadrados. El relieve está conformado en un 40% por terrenos planos, mientras que las zonas semiplanas, caracterizadas por lomas de baja altura, ocupan el 56% del territorio.

El clima predominante es semiseco en invierno y seco durante la primavera. La temperatura promedio anual es de 21º C, alcanzando un máximo de 29.7º C y un mínimo de 13º C.

En cuanto a sus límites geográficos, colinda al norte con los municipios de Ahualulco de Mercado, Tequila y Amatitán; al sur con Tala, Ameca y San Martín Hidalgo; al este con Tala y Amatitán; y al oeste con Ahualulco de Mercado y Ameca. La distancia entre Teuchitlán y la Ciudad de México es de aproximadamente 600 kilómetros, lo que equivale a un recorrido en automóvil de alrededor de seis horas y veintidós minutos.

Patrimonio cultural y arqueológico

Uno de los principales atractivos de Teuchitlán es el sitio arqueológico de Guachimontones, un asentamiento que formó parte de la tradición Teuchitlán entre los años 350 a.C. y 350 d.C. Esta cultura se distingue por sus imponentes estructuras cónicas escalonadas, dispuestas en círculos concéntricos, conocidas como guachimontones.

El nombre del municipio proviene de la voz náhuatl "Teotzitlán" o "Teutzitlán", cuyo significado puede interpretarse como "lugar dedicado a la divinidad", "lugar del dios Tenoch" o "sitio consagrado al dios reverenciado".

Caso que lo puso en el mapa mundial

Más allá de su relevancia arqueológica e histórica, Teuchitlán ha captado la atención a nivel internacional debido a un suceso alarmante. En el Rancho Izaguirre, localizado en la comunidad de La Estanzuela, a unos siete kilómetros de la cabecera municipal y a 60 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió tres crematorios clandestinos. De acuerdo con las investigaciones, estas instalaciones habrían sido utilizadas por el Cártel Nueva Generación (CNG) para la desaparición de personas.

Dado el impacto del hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) tomó el caso para realizar las pesquisas pertinentes y esclarecer responsabilidades. Algunos señalamientos han apuntado al alcalde José Ascención Murguía Santiago, acusándolo de ignorar lo que ocurría en su municipio. En respuesta a estos cuestionamientos, el edil aseguró en declaraciones a un medio local estar dispuesto a que se le investigue.

