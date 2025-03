La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continuó con las declaraciones sobre el caso Teuchitlán y el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación.

Después de la conferencia sobre el caso Teuchitlán que ofreció este miércoles el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, la Presidenta Sheinbaum aseguró que el fiscal "hará una buena investigación" .

En su conferencia mañanera de este jueves 20 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno toma en serio el tema de las desapariciones ; volvió a acusar una campaña de la oposición en su contra y expresó que "no somos el PRIAN".

Al reconocer la magnitud de las desapariciones en el país y la atención que debe dar el Estado, señaló que el tema "hay que tomarlo seriamente con la verdad, sin esconder absolutamente nada". Aseguró que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se hizo una "búsqueda intensa".

"No es nada más que la Fiscalía General de la República atraiga una investigación sino que la gente conozca cómo va a atraer esa investigación, a partir de qué información se dio porque este caso viene desde septiembre del año pasado (...) Pero que haya evidencia científica (...) Estoy segura que el fiscal general va a hacer una buena investigación y hasta dónde se pueda decir qué había en ese predio", declaró.

"Tenemos que decir la verdad, cuántas personas desaparecidas existen en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda y cuál es el origen de la información (...) siempre va a haber cercanía y atención a las víctimas, eso hay que afrontarlo, revisarlo, atenderlo desde la prevención hasta dar con la verdad y que se haga justicia, y que se encuentre a las personas (...) Tenemos que fortalecer todos los mecanismos disponibles para prevenir y atender la situación, y atender a las víctimas", expresó al asegurar que se están fortaleciendo las leyes.

Acusó que "sin información suficiente", se atacó a su gobierno por el caso de Teuchitlán, en Jalisco, y a ella con la campaña "narco presidenta".

La Mandataria federal agregó que debe salir la verdad del tema de Jalisco, "sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades" .

"Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, yo no tengo ninguna duda en que estamos haciendo lo correcto y eso es lo que nos da la tranquilidad, por supuesto que atendemos todo y estamos en todo (...) Nosotros no somos el PRIAN, nosotros nos comprometimos a no mentir, no robar y a no traicionar al pueblo de México, y así hasta el último día de nuestro mandato", dijo Sheinbaum Pardo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA