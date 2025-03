En la jornada de vigilia efectuada en el Zócalo de la Ciudad de México en conmemoración de personas desaparecidas, colectivos de madres y padres exigieron a las autoridades mexicanas investigar a profundidad el rancho de Teuchitlán en el que Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron fosas clandestinas la semana pasada.

Refiriéndose a la Presidenta Claudia Sheinbaum, expresaron: "no nos nombra, parece no escucharnos y no se dirige a nosotras".

Exigieron a la Mandataria que sancione a los servidores públicos que presuntamente estuvieron relacionados en la omisión del caso; además de la identificación y la entrega digna de los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos de exterminio y fosas clandestinas del territorio.

"Usted sabe que el campo de exterminio de Teuchitlán no es un evento aislado, la desaparición forzada de personas es un horror que se remonta a la Guerra Sucia, que continuó en el largo periodo neoliberal y se agudizó en el momento en que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas; desde luego que no comenzó en su administración, ni en la de su antecesor, pero tampoco se contuvo entonces ni se contiene ahora" , exclamaron.

Lamentaron que sólo las familias asumen la responsabilidad y la carga de la búsqueda, ya sea en hospitales u oficinas forenses, en redes sociales y bajo la tierra; ante la omisión del Estado.

Por lo que, afirmaron, el país está sumergido en una inocultable crisis humanitaria: México está de luto.

"No nos pida, ni a nosotras las familias de las y los desaparecidos ni al pueblo en general, que en nombre de la defensa de la patria guardemos silencio, olvidemos a nuestros desaparecidos, dejemos de buscarlos y menos aún de exigir justicia", agregaron.

Antes de comenzar el acto ecuménico, las buscadoras compartieron los casos de sus desaparecidos y exigieron a la Presidenta la pronta localización de sus familiares. Además, le pidieron reconocer la existencia de la grave crisis de desapariciones, misma que se materializa en los hallazgos de campos de extermino, hornos crematorios y fosas clandestinas.

Exigieron que reconozca el trabajo colectivo de las familias que en todo el país buscan a sus seres queridos y que abra un espacio de escucha y de diálogo con las organizaciones sociales y colectivos.

"Que apoye a quienes vivimos amenazados, y a pesar del infierno que padecemos, salimos a buscar a las decenas de miles de mexicanos y migrantes que permanecen desaparecidos y el estado mexicano se ha mostrado incapaz de buscar y encontrar" , dijo una madre buscadora.

Calificaron como urgente la reactivación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), así como dotarlo de los recursos necesarios e incorporar a las familias como consejeros de la institución.

"Frente a la emergencia nacional es urgente construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas. Si la reforma del poder judicial no conduce a ese resultado habrá fracasado. Presidenta Claudia, por el bien de todos, ¡escúchenos! ¡véanos! Es momento de que hable con nosotras, las familias de los desaparecidos!", finalizaron.

MB