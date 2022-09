El Servicio Sismológico Nacional informó de un sismo de una magnitud de 4.9 al noroeste de San Marcos, Guerrero.

El movimiento telúrico se registró a las 10:27 horas de este sábado 24 de septiembre. Hasta el momento no se reportan daños.

Dicho sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Un sismo No AMERITA aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX®, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

