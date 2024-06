Un temblor siempre es motivo de alarma, sobre todo en la Ciudad de México y otras ciudades del país, donde los recuerdos catastróficos por los sismos provocan que los ciudadanos no escatimen en materia de seguridad.

Dos sismos con magnitudes de 4 y 5.2, registrados uno tras otro, entre las 11:15 horas y las 11:16 horas, respectivamente, tomaron por sorpresa este domingo a habitantes de diversas zonas de la capital , debido a que por su baja intensidad no se activó el sistema de altavoces de la alarma sísmica.

De acuerdo con informes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro de ambos temblores se localizó al sureste de San Marcos, Guerrero, y aunque no fueron de alta magnitud, sí se percibió el movimiento telúrico en alcaldías como Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Azcapotzalco .

Incluso hubo evacuaciones en edificios públicos y comerciales, así como en las sedes donde jóvenes aplicaban el examen de la Comipens.

Ante los reportes de capitalinos que percibieron los temblores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un sobrevuelo de reconocimiento por la Ciudad, sin reportar daño alguno .

Minutos después de haberse registrado los sismos, y previo a su participación en un acto público en la alcaldía Gustavo A. Madero, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó también que no hubo reportes de daños ni afectaciones. "La alcaldía donde más se percibió fue en Iztacalco, con 5.4 grados, es de percepción mínima y no hay ningún problema, no sonó la alerta sísmica, no hay afectaciones de ningún tipo", expuso la funcionaria.

Cuestionada al respecto, Urzúa refirió que no se activó la alarma debido a que la energía de los temblores no fue suficientemente intensa.

La funcionaria dio tal explicación antes del ajuste en el SSN, que reportó preliminarmente que uno de los sismos era magnitud 5.4, y más tarde determinó que eran de 4 y 5.2.

Al evento en el deportivo de la GAM, el jefe de Gobierno, Martí Batres, arribó cerca de las 12:00 horas, mientras que a las 11:45 horas había compartido en su cuenta de X que, "por la tenue intensidad del temblor, no se activaron los altavoces que emiten la alerta sísmica".

En su discurso ante los vecinos que acudieron a la entrega de las obras de rehabilitación, el mandatario confirmó que el sismo fue de corta duración y baja intensidad y, por ello, no se activó el sistema de altavoces de la alerta sísmica.

