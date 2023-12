La actividad telúrica no termina en los terremotos destructivos que nos producen terror, hay fenómenos que escapan a nuestra percepción, y uno de ellos es el denominado sismo o terremoto silencioso. También conocido como sismo o terremoto lento, es un fenómeno en el que se produce una rotación en el fondo oceánico, generando movimientos telúricos de baja intensidad y larga duración. Estos deslizamientos entre placas tectónicas pueden pasar desapercibidos para los seres humanos, ya que suelen durar horas o incluso meses.

En México el Proyecto SATREPS ha contribuido significativamente al estudio de los sismos silenciosos para generar una hipótesis que podría salvar muchas vidas en el futuro. Al instalar una red anfibia de dispositivos de investigación en las costas mexicanas de Guerrero, se analizaron los efectos de estos movimientos lentos en las placas tectónicas de 2016 al 2022.

Descubrieron que seis sismos grandes en Guerrero y Oaxaca ocurrieron después de varios de menor magnitud o "silenciosos". Esto destaca la importancia de prestar atención a estos movimientos, que a menudo son imperceptibles, pero podrían ser indicadores de actividad telúrica futura e inmediata.

Los terremotos silenciosos se caracterizan por deslizamientos en el contacto entre placas, principalmente entre la placa oceánica de Cocos y la placa continental de Norteamérica. En México, estos movimientos pueden durar hasta seis u ocho meses por lo que no tienen relevancia de riesgo. Sin embargo, se ha anotado que siguen un patrón de periodicidad: cada 3.5 años en Guerrero y 1.5 años en Oaxaca, aproximadamente.

La hipótesis que podría cambiar nuestra relación con los sismos

Aunque aún no hay información concluyente, hay una hipótesis que sugiere que los sismos silenciosos podrían aparecer antes de una actividad telúrica de riesgo, aunque no de manera obligatoria. De acuerdo a los datos estudiados, no todos los sismos silenciosos resultan en terremotos de riesgo, pero su observación podría abrir una ventana para anticipar estos eventos.

A diferencia de los microsismos, los terremotos silenciosos suelen ocurrir a mayor profundidad, sobre la interfaz de las placas, y son lentos y prolongados. Aunque algunos alcanzan magnitudes considerables, de hasta 7 grados en la escala de Richter, su movimiento lento elimina el riesgo significativo en la superficie.

