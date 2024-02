Un temblor siempre se aborda con miedo en México, debido a los antecedentes que existen en la materia, pero también se han generado más herramientas para hacerles frente, como la realización de simulacros, por lo que el país permanece atento a su práctica y el primero a nivel nacional está por llegar.

Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil convoca a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Primer Simulacro Nacional 2024 que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo a las 11:00 horas .

En este sentido, las autoridades en nuestro país solicitaron el apoyo necesario para registrar los inmuebles participantes en la plataforma digital a más tardar el 18 de marzo a las 23:59 horas.

El ejercicio de simulacro será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y se pide seguir las redes sociales de Facebook y Twitter , para mantenerse informado acerca de los horarios en cada localidad.

Temblores en México

México ha tenido tres grandes sismos en un periodo de 37 años, nada fuera de lo común para un país que se encuentra en una zona sísmica del planeta, pero el dato resulta demasiado curioso cuando estos movimientos telúricos que provocaron severos daños materiales y pérdidas humanas sucedieron el mismo día: el 19 de septiembre, lo que ha fundamentado que muchos mexicanos se pregunten si hay relación entre estos temblores y se volverá a repetir uno en la misma fecha.

La ubicación de México en el mapa lo coloca entre cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la Rivera y la de Cocos. Por tal motivo, según la UNAM, en el país se registran más de 15 mil sismos durante un año , "lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces. La mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", señaló la universidad.

OA