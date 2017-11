Taxista se disculpa tras grabar ebria a joven en Puebla

El sábado 11 de noviembre, Mariano decidió subir un video a su cuenta de Twitter, que muestra a una joven dormida en estado de ebriedad, el cual se hizo viral a través de redes sociales y le ha valido desde felicitaciones hasta insultos, y el rechazo de una disculpa que le ofreció a la chica que grabó.

Después de que se hizo viral el video, el taxista buscó a la joven para disculparse.

"Definitivamente no está contenta, ya le pedí una disculpa, pero me negó la oportunidad de platicar directamente con ella. Le comenté que mi intención no fue evidenciarla, porque su rostro ni siquiera aparece en el video que hice público", señaló Mariano en entrevista con El Universal.

Para Mariano, su mayor motivación son sus hijas, de 12 y 7 años de edad.

"Mi mensaje era a cualquier persona, sin importar el sexo y la edad, sólo que yo tengo dos hijas, estoy pensando en ellas, por eso puse ese ejemplo, porque no me gustaría ver a mis niñas en una condición así algún día", expresó.

En ocho años de taxista, Mariano ha presenciado la misma escena en al menos 10 ocasiones.

"Este caso me llamó la atención porque es muy jovencita, no tiene más de 20 años... tampoco atacar a las mujeres y que dejen de tomar, como también me lo han dicho, a mí me importa un bledo, las personas pueden tomarse lo que quieran, pero creo que debe ser con consciencia", dijo.

Poco antes de las 11 de la mañana, a Mariano le hicieron la parada cerca del estadio de futbol en la ciudad de Puebla.

Por favor si toman����

No manejen!!!!!!

Pero tampoco tomen taxi��

U otro medio de transporte

En estas condiciones

Se subió por las 10 de la mañana

Es una chica de menos de 20 años en total estado de ebriedad

Por favor cuidense@HectorRodrigo pic.twitter.com/6ZSA33gN9c — taxista Puebla (@taxistadepuebla) 11 de noviembre de 2017

Primero sostuvo con la joven mujer una conversación breve sobre el precio de la tarifa por llevarla a la colonia donde vive.

Luego, ya en el taxi, ella le dio su número para que él le llamara, grabara en el teléfono de ella el número y pudiera llamarle en caso de requerir otro día el servicio. Acto seguido, la chica perdió la consciencia, fue entonces cuando Mariano decidió grabar el video.

El taxista cuenta con la certificación que pide el gobierno del estado para laborar como chofer de taxi.

Mariano estudió hasta el bachillerato, pero asegura que nació para prestar este tipo de servicio.

"Cuando me preguntan "¿dónde andas?", yo les digo "paseando" porque literal, para mí ser taxista no es un trabajo".