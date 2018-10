Tamaulipas se prepara para recibir caravana migrante

Las fronteras de Tamaulipas están preparadas para recibir a la caravana de migrantes hondureños que para el Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), representarían un gasto de entre 300 y mil pesos diarios por persona.

José Martín Carmona, director general del ITM en Tamaulipas, informó que en materia de infraestructura, tanto Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa cuentan por el momento con espacio en las Casas del Migrante donde pueden atender a 500 personas.

"Sabemos que el número de migrantes que vienen en la caravana es superior. Nosotros hemos tenido experiencias similares cuando los cubanos llegaron a Nuevo Laredo, fueron poco más de mil 100 en nuestra frontera, es un fenómeno distinto, aunque similar ante el número considerable de personas. En este caso de las caravanas, que aunque tienen el objetivo de llegar a Tijuana, hemos escuchado que muchos de ellos están optando por llegar a Tamaulipas, en particular a Nuevo Laredo".

Es por eso dijo, que han analizado ya los espacios disponibles, colchonetas y camas que se tienen en las casas de atención a migrantes y de refugio en tres lugares ya establecidos.

"Creemos que un contingente de más de mil personas que estén llegando de pronto a nuestra ciudad, nos va a obligar a prepararnos con un albergue o campamento provisional, por otro lado, también contemplamos que será en temporada de invierno cuando estas personas arriben a esta frontera, por lo que será un clima muy crudo y será necesario ofrecerles además de estancia y seguridad también atención médica ya que vienen muchas mujeres y niños".

Considerado esto explicó, el Instituto Tamaulipeco del Migrante, el Instituto Nacional de Migración, Protección Civil, organismos civiles y religiosos siguen teniendo mesas de trabajo para atender a la caravana si deciden utilizar las fronteras tamaulipecas para llegar a Estados Unidos.

"Afortunadamente no hemos tenido repatriaciones masivas con grandes cantidades de personas, no son cifras alarmantes. El año pasado nosotros recibimos y dimos asistencia a 45 mil connacionales repatriados por Tamaulipas, esa cifra actualmente ha subido a 55 mil y aún no concluye el año".

Los gastos

José Martín Carmona destacó, que están viendo la posibilidad de contar con un albergue exclusivo para los migrantes hondureños.

"Esto es para que inicien sus trámites, se vea su estancia y las condiciones de salud en las que estén llegando. Todo este protocolo lo estamos llevando a cabo con buen tiempo, por el momento hemos visto dos parques deportivos a las afueras de Nuevo Laredo, contamos con salones de eventos y varias opciones que se han presentado para que ahí se monten los servicios prioritarios".

El director del Instituto del Migrante informó que normalmente el costo de atención por persona es de 300 pesos, entre hospedaje, alimento y ropa.

"Sin embargo el costo se incrementa si tomamos en cuenta que debido a la temporada invernal algunos podrían presentar alguna enfermedad, si le incluimos el traslado y regreso a sus lugares de origen, hablamos de mil pesos por migrante. En un caso como estos, que no sabemos cuántos días van a permanecer y las necesidades que puedan traer, es que la cifra podría incrementarse aún más".

Finalmente pidió a quienes encabezan esta caravana, que brinden información sobre el destino final que tendrán, a fin de que puedan tomarse las medidas necesarias de seguridad, albergue, alimentación y asistencia para los hondureños.

CE