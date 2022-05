Tamaulipas: Ante escasez de leche en polvo, estadounidenses compran fórmulas en México

Poco a poco, los anaqueles de los centros comerciales en Reynosa, Tamaulipas, comienzan a vaciarse de diversas marcas de leche en polvo para bebés luego de que en Estados Unidos exista un desabasto de este alimento.

"Yo voy a Reynosa pero compro leche Enfagrow para enviarla a San Antonio, porque mi hermana tiene un niño de cinco meses y en ocasiones no encuentra esa marca"

Frisolac, Enfamil, Similac y Enfagrow son las marcas más buscadas por las familias del Valle de Texas que cruzan la frontera para adquirir fórmula para sus hijos. Alejandra Cavazos, quien radica en Mission, Texas, asegura que su hija de siete meses de edad es alimentada con fórmula de la marca Enfamil, la cual se encuentra agotada.

"Yo voy a Reynosa pero compro leche Enfagrow para enviarla a San Antonio, porque mi hermana tiene un niño de cinco meses y en ocasiones no encuentra esa marca". Comenta que en Reynosa esta marca de leche tiene un costo de 360 a 380 pesos, poco más de 18 dólares.

"Ella estaba pagando hasta 30 dólares por una lata, casi 570 pesos. En algunas otras zonas de Estados Unidos están pagando mucho más por la leche y en otras ciudades, no tienen en existencia". Cavazos indicó que para los padres de familia que deben alimentar a sus hijos con productos especiales resulta angustiante no encontrar leche para sus bebés.

"Hay niños que no toleran la lactosa, que padecen reflujo y deben alimentarse con leche especial y esas son las que más rapido se acaban en Estados Unidos".

No hay desabasto

Hasta el momento, asegura el gerente de un conocido centro comercial en esta frontera, no existe desabasto de fórmulas para bebé. "Hemos notado que algunas marcas están siendo más adquiridas, pero siempre tenemos en existencia. En cuanto notemos que exista mayor demanda, podríamos hablar de solicitar una mayor cantidad de producto".

Asegur que tampoco se han incrementado los precios como sucede en otras fronteras del país. "Estamos enterados del desabasto en Estados Unidos y de que en algunas fronteras mexicanas se está vendiendo más o incluso, aumentando precios, aquí está estable la venta".

Se abastece

Renata Zavala, residente en Reynosa, Tamaulipas, ha decidido comprar producto de más, ya que en caso de desabasto, podrá contar con fórmula para su bebé. "Mi hijo toma la leche Friso y Enfagrow, tengo entendido que son las más compradas en Estados Unidos, por eso estoy comprando dos latas más cada semana".

Dijo que desafortunadamente la leche en polvo para bebé cuenta con fecha de caducidad, por lo que sabe, no podrá adquirir una gran cantidad de latas. "Ahorita tengo seis latas de cada una, no puedo comprar más por la caducidad, tendré que consumir las que tengo y espero que aquí no exista desabasto".

JM